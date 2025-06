« Je ne pense pas qu’il va gagner des Grands Chelems en se couchant à 7 heures du matin. Il doit comprendre que s’il veut égaler Federer, Nadal et Djokovic, il devra jouer à haut niveau pendant 15 ans », avait déclaré Roberto Bautista Agut en avril dernier, après la sortie du docu­men­taire Netflix sur Carlos Alcaraz.

Avant de retrouver son jeune compa­triote, qu’il va affronter ce samedi après‐midi en demi‐finales du Queen’s, l’Espagnol de 37 ans a tenu à clari­fier ces propos qui ont fait parler.

🗞️He estado con Roberto Bautista después de su impre­sio­nante victoria ante Holger Rune y le he pregun­tado por lo que dijo de Carlos y las fiestas.



🌱 Mañana, rival de Alcaraz en semi­fi­nales de Queen’s. pic.twitter.com/tkh9o3X0QR — Manuel Sánchez (@ManuSanchezGom) June 20, 2025

« Si quel­qu’un veut que Carlos gagne, c’est bien moi. Lui et son équipe le savent, j’ai une rela­tion excep­tion­nelle avec lui et, heureu­se­ment, ils m’ont fait confiance. Ils ont su voir le côté positif de décla­ra­tions qui ont été mal inter­pré­tées. Malheureusement, la presse d’au­jourd’hui sort de leur contexte des décla­ra­tions qui peuvent blesser une personne, et moi, elles m’ont blessé »