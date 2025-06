Alors qu’un obser­va­teur souli­gnait que Carlos Alcaraz était devenu ce dimanche le troi­sième joueur après Roger Federer et Andy Murray au XXIe siècle à remporter plusieurs titres sur gazon à Wimbledon et au Queen’s ou à Halle, Boris Becker l’a rappelé à l’ordre.

« Pourquoi toujours ramener tout à ce siècle et manquer de respect à l’his­toire du tennis ? », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial.

Car la légende du tennis alle­mand a égale­ment réalisé cette perfor­mance, tout comme Jimmy Connors, John McEnroe et Pete Sampras.

Hello Boris, it’s simply because some­times the data is easier to track – promise you I have a lot of respect for the history of tennis and what you’ve done !



In this case, adding the 20th century :



- Jimmy Connors (Wimbledon x2, Queen’s x3)

- John McEnroe (Wimbledon x3, Queen’s…