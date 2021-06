Matteo Berrettini s’an­nonce comme un outsider à Wimbledon. 8ème de fina­liste lors de la dernière édition en 2019, son style de jeu corres­pond au gazon. Qualifié pour la finale du Queen’s après sa victoire contre Alex De Minaur ce samedi, l’Italien retrouve des sensa­tions sur cette surface. Il a rela­ti­visé l’im­por­tance du service sur gazon, une grosse arme pour lui mais aussi pour d’autres joueurs moins puis­sants. Analyse.

« Celui qui dit qu’avec juste un service à plus de 200 km/h, vous commencez forcé­ment à 15–0 chaque jeu, il ne connaît rien au tennis ou n’est pas un joueur de tennis profes­sionnel. Certains joueurs ne servent pas à plus de 200 km/h mais c’est quand même très dur de les breaker. Car ils savent gérer le service, le placer très préci­sé­ment, ils sont très perfor­mants sur le deuxième coup de raquette. Par exemple, l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai joué sur gazon était contre Schwartzman (Wimbledon 2019). Il n’est pas célèbre pour la façon dont il sert, mais sa trajec­toire de service reste très basse et son 1er tir après le service peut être très dange­reux . Alors… ça dépend. »