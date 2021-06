Matteo Berrettini réalise un Queen’s assez bluf­fant. En finale, il jouera le « local » Norrie. L’Italien est le favori et il est déjà un vrai outsider pour Wimbledon. Il faut dire qu’il peut s’ap­puyer sur une première balle de service très effi­cace qui lui ouvre souvent le court pour son coup droit « ravageur ».

L’Italien qui a déjà rempli un de ses objec­tifs, vise évidem­ment le titre, ce serait le 5ème titre de sa carrière, le 2ème en 2021 après son succès à Belgrade : « C’était l’ob­jectif en début de semaine, et main­te­nant je dois réaliser un pas de plus. C’est une grande réus­site, surtout à cause de l’his­toire de ce tournoi. Je suis très heureux car pour battre De Miñaur j’ai dû jouer mon meilleur tennis. Je sais que j’ai un gros flingue avec mon service et mon premier coup, et cela est un vrai atout sur cette surface »