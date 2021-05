Matteo Berrettini a annoncé sa présence au Queen’s. Le tournoi se dérou­lera juste après Roland Garros, du 14 au 20 juin. L’Italien, qui possède de solides réfé­rences sur gazon dont un titre à Stuttgart en 2019, sera tête de série une et comp­tera natu­rel­le­ment parmi les favoris.

Outre le neuvième mondial, quatre autres joueurs du top 20 seront présents pour cet ATP 500 : Diego Schwartzman, Denis Shapovalov, Milos Raonic et Jannik Sinner. Stan Wawrinka et Marin Cilic seront égale­ment de la partie, tout comme les Français Adrian Mannarino et Benoit Paire.

Un plateau dense et homo­gène qui devrait ravir les amateurs de gazon, d’autant plus que l’édition précé­dente avait été annulée.