Corentin Moutet fait une nouvelle fois parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons.

Vainqueur de son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’at­ten­tion lors de son inter­view d’après‐match au micro de la BBC.

Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Une sortie immé­dia­te­ment reca­drée par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »

Loin de s’ex­cuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Le compor­te­ment du Français a même indigné la légende Boris Becker : « Qu’est‐ce qui ne va pas avec ce gars ? », a réagi l’an­cien numéro 1 mondial sur le réseau social X.

What’s wrong with this guy ? https://t.co/U8u5A4xXwr — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 17, 2026

Pour cette mauvaise blague, Corentin Moutet pour­rait main­te­nant écoper d’une grosse amende…