Corentin Moutet fait une nouvelle fois parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons.
Vainqueur de son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’attention lors de son interview d’après‐match au micro de la BBC.
Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »
Une sortie immédiatement recadrée par la journaliste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »
Loin de s’excuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de récidiver quelques instants plus tard en répondant à une dernière question.
Le comportement du Français a même indigné la légende Boris Becker : « Qu’est‐ce qui ne va pas avec ce gars ? », a réagi l’ancien numéro 1 mondial sur le réseau social X.
What’s wrong with this guy ? https://t.co/U8u5A4xXwr— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 17, 2026
Pour cette mauvaise blague, Corentin Moutet pourrait maintenant écoper d’une grosse amende…
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 12:26