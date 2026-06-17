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Boris Becker sur la mauvaise blague de Corentin Moutet : « Qu’est‐ce qui ne va pas avec ce mec ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Corentin Moutet fait une nouvelle fois parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons.

Vainqueur de son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’at­ten­tion lors de son inter­view d’après‐match au micro de la BBC.

Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Une sortie immé­dia­te­ment reca­drée par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »

Loin de s’ex­cuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Le compor­te­ment du Français a même indigné la légende Boris Becker : « Qu’est‐ce qui ne va pas avec ce gars ? », a réagi l’an­cien numéro 1 mondial sur le réseau social X. 

Pour cette mauvaise blague, Corentin Moutet pour­rait main­te­nant écoper d’une grosse amende…

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 12:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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