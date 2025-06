Après avoir conservé son titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a fêté ce succès en se rendant à Ibiza, comme en 2024.

De retour à la compé­ti­tion, il affron­tera son compa­triote Alejandro Davidovich Fokina pour son entrée en lice, sur l’ATP 500 du Queen’s. De passage en confé­rence de presse ce dimanche, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas échappé aux ques­tions concer­nant son séjour sur l’île réputée pour sa vie nocturne très animée. En se fiant à ses propos, il est resté sage.

« À Ibiza, je ne suis sorti que le premier jour. Les deux autres jours, je me suis couché à minuit. Je vieillis et je n’ai pas le corps pour ça. C’était plus une déconnexion. »