Carlos Alcaraz avait perdu son dernier duel face à Jiri Lehecka à Doha en février dernier. Il a pris sa revanche en finale du Queen’s et mène désor­mais 2–1 dans ses face‐à‐face avec l’ac­tuel 25e joueur mondial, à qui il a rendu hommage lors de la cérémonie.

Carlos Alcaraz after beating Lehecka in Queen’s final



“It’s really special. This trophy, this tour­na­ment. I’m just happy to lift this trophy once again. I have to say Jiri, incre­dible week. Honestly your level is really high. It’s always a night­mare playing against you 😂 so… pic.twitter.com/YWC0RMvNXJ