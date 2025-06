Carlos Alcaraz n’était pas loin de voir sa série de victoires consé­cu­tives s’ar­rêter, ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s.

Opposé à son compa­triote Jaume Munar (59e), pour­tant loin d’être un spécia­liste du gazon avec ses trois petites victoires en carrière sur cette surface, le double tenant du titre à Wimbledon a eu besoin de presque 3h30 de jeu pour s’im­poser et rejoindre les quarts de finale : 6–4, 6–7(7), 7–5.

Soulagé et heureux après la balle de match, le récent vain­queur de Wimbledon a fait un peu d’hu­mour au moment de la tradi­tion­nelle signa­ture au feutre sur la caméra.

When the match is so long it feels like you’re playing on clay 🧱🤣@carlosalcaraz #HSBCChampionships pic.twitter.com/oQFPBnjLmW