De passage en confé­rence de presse ce jeudi après sa victoire très compli­quée face à son compa­triote, Jaume Munar, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur certains problèmes de sécu­rité qu’i aurait pu rencon­trer lors de certains tournois.

Et l’Espagnol a révélé que les seules fois où il s’était senti en danger, c’était en dehors du circuit.

« Je ne me suis jamais senti en danger en tournoi, au club ou sur le terrain. Mais il est vrai qu’en dehors des tour­nois, j’ai vécu des situa­tions où je ne me sentais pas en sécu­rité : des fans venaient me voir et me pous­saient à demander une photo ou un auto­graphe. Si je leur disais que je ne pouvais pas, ils ne compre­naient pas, et c’est là que je me sentais en danger. Je ne me sens pas à l’aise avec ça. Si c’était le cas, je ne me senti­rais pas comme une personne normale. Quand je suis à la maison, j’aime me sentir comme une personne normale. »