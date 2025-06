Titré il y a 10 jours à Roland‐Garros, le deuxième de sa carrière sur la terre battue pari­sienne et le cinquième en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a à peine eu le temps de savourer ce nouvel accomplissement.

Si l’Espagnol s’est accordé quelques jours de repos du côté d’Ibiza, il est rapi­de­ment retourné au travail pour préparer la saison sur gazon et l’ATP 500 du Queen’s sur lequel il s’est imposé ce mardi au premier tour (victoire 6–4, 7–6 contre Walton).

Interrogé sur le court après ce succès, le 2e joueur mondial a admis qu’il aurait aimé avoir plus de temps pour se reposer alors que la tran­si­tion entre la terre battue et le gazon est assez brutale.

« Je suis vrai­ment content de ma perfor­mance aujourd’hui, je me sens bien, il y a beau­coup de choses à améliorer et beau­coup de choses à travailler pour me sentir plus à l’aise, mais en général je suis content d’être passé. Après Roland‐Garros, il n’y a qu’une semaine pour passer sur le gazon, donc je n’ai pas beau­coup de temps. J’aurais aimé avoir plus de temps pour me détendre après Roland‐Garros. »