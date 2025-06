Passé tout proche de la défaite, en huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s, face à Jaume Munar après une bataille de presque 3h30 de jeu, Carlos Alcaraz affron­tait ce vendredi le Français Arthur Rinderknech pour une place dans le dernier carré.

Et malgré un excellent match d’Arthur, l’Espagnol a réalisé une perfor­mance de haute volée pour éviter le piège réso­lu­ment offensif tendu par le tombeur de Shelton et Opelka. Vainqueur 7–5, 6–4 en 1h20 de jeu, le récent vain­queur de Roland‐Garros a fait parler toute sa vista sur une surface qui lui va vrai­ment à ravir.

Interrogé sur le court lors de l’in­ter­view d’après match, celui qui affron­tera Rune ou Bautista pour une place en finale n’était pas mécon­tent de passer moins de temps sur le court.

« Je pensais que j’al­lais me sentir bien plus mal après le match d’hier (jeudi), mais nous sommes des joueurs de tennis, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous sentir bien. Je suis content qu’au­jourd’hui (vendredi), le match ait duré 1h20. Hier, c’était plutôt de la terre battue. Aujourd’hui, plutôt du gazon (sourire). Je me sens bien mieux que lors de mon premier match, c’est sûr et je suis content d’avoir joué à un si bon niveau aujourd’hui. C’était un gros défi, mais je suis content de mon jeu et de mes sensations. »