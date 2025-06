Lors de son média day au Queen’s, Carlos Alcaraz est revenu sur sa situa­tion tout en ayant une pensée pour Jannik Sinner suite à leur finale à Roland‐Garros.

« Je n’ai pas parlé à Jannik après le match, mais j’ima­gine ce qu’il a vécu. C’était une expé­rience incroyable, vrai­ment. Nous sommes amis, mais pas assez proches pour discuter constam­ment, même si je sais combien cela lui ferait mal de perdre à Paris. Le meilleur du tennis, c’est qu’il ne s’ar­rête jamais et qu’il vous donne l’oc­ca­sion de vous racheter immé­dia­te­ment. On n’a pas le temps de ressasser ce qui s’est passé. Je suis convaincu que Sinner reviendra avec une force et une moti­va­tion jamais vues auparavant. »