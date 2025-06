Entre son incroyable triomphe à Roland‐Garros et son nouveau sacre au Queen’s, Carlos Alcaraz s’est offert une paren­thèse bien méritée à Ibiza. Un séjour qu’il juge parti­cu­liè­re­ment béné­fique, comme il l’a confié dans des propos rapportés par Punto de Break.

« Les jours passés à Ibiza m’ont beau­coup aidé à ne plus me sentir comme un joueur de tennis, à profiter un peu de la vie avec mes amis, à m’amuser, à profiter de ces jour­nées, puis à revenir sur le court avec plus d’énergie, avec plus envie de rejouer. Cela m’a beau­coup aidé. Je ne vais pas dire que j’ai gagné le tournoi grâce à Ibiza, mais oui, après ce tournoi, je ne peux pas rentrer chez moi. Je vais rester ici à Londres, j’es­père profiter un peu de la ville. Nous verrons comment se passe­ront les prochains jours, mais je vais prendre mes jours de congé pour me reposer, profiter, puis revenir et préparer Wimbledon de la meilleure façon possible. »