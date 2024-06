Stoppé en quarts de finale du tournoi du Queen’s par Jack Draper (6−3, 5–7, 6–4), Jack Draper a été victime de la nouvelle règle de temps au service.

Le chro­no­mètre de 25 secondes pour servir ne se déclenche plus après l’annonce du score par l’arbitre de chaise, mais trois secondes après le dernier coup de raquette du point précé­dent. À ce jeu‐là, le numéro un britan­nique a reçu un aver­tis­se­ment pour avoir manqué de rapidité.

Alors que Carlos Alcaraz avait pesté contre l’in­tro­duc­tion de cette règle dans la compé­ti­tion londo­nienne, le 31e joueur mondial s’est lui aussi plaint de ce changement.

« Je ne sais pas comment j’ai pu avoir un aver­tis­se­ment pour viola­tion de temps parce que j’avais l’im­pres­sion d’être très rapide. J’ai décidé d’aller cher­cher la serviette de l’autre côté et de revenir, mais je ne prends jamais inten­tion­nel­le­ment mon temps trop long­temps. Je me suis sentie assez pressé. Je ne vais pas m’énerver parce que c’est le règle­ment, n’est‐ce pas ? Peut‐être qu’ils sont en train de faire un essai et qu’ils chan­ge­ront cette règle s’ils donnent beau­coup d’aver­tis­se­ment pour viola­tion de temps sans raison ».