Corentin Moutet avait décroché à Rome contre Holger Rune la première victoire de sa carrière face à un joueur du top 10. Il a fait encore mieux mardi soir en s’of­frant Taylor Fritz, numéro 4 mondial, au premier tour du Queen’s.

« C’est ma deuxième victoire contre un joueur du Top 10 cette année et de ma carrière. Nous avons travaillé très dur avec mon équipe. J’ai remporté trois matchs ici (dont deux en quali­fi­ca­tions), des matchs très serrés, et je suis très heureux que cela paie dans ce tournoi. Nous atten­dions ce genre de résultat, nous étions un peu frus­trés depuis le début de l’année car j’étais proche mais je n’ar­ri­vais jamais à gagner. Je suis très heureux pour moi et pour mon équipe, car ils s’in­ves­tissent énor­mé­ment dans ma carrière et me soutiennent beau­coup. Même ma famille, tous ceux qui sont derrière ce projet. Je suis très heureux de leur offrir cette victoire, ainsi qu’à moi‐même. Cela signifie beau­coup pour moi », s’est réjoui le Français au micro de l’ATP.

Moutet affron­tera le Britannique Jacob Fearnley (60e) en huitièmes de finale du tournoi londonien.