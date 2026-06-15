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Coup dur pour la pépite Rafael Jodar : « C’est un sérieux contre­temps et une bles­sure pénible »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Alors qu’il devait faire ses grands débuts sur gazon sur le circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 du Queen’s, qui a débuté ce lundi, Rafael Jodar, grande révé­la­tion de la saison et tête de série numéro 5 du tournoi alle­mand, a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute. 

Un forfait embê­tant à moins de deux semaines du début de Wimbledon. 

« Rafa Jódar a déclaré forfait au tournoi de Queen’s en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux. C’est un sérieux contre­temps et une bles­sure pénible, car elle l’empêche de faire quoi que ce soit. Cela survient à seule­ment deux semaines de Wimbledon, ce qui rend l’avenir incer­tain pour le moment », a écrit notre confrère, José Moron, sur son compte Twitter. 

Publié le lundi 15 juin 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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