Alors qu’il devait faire ses grands débuts sur gazon sur le circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 du Queen’s, qui a débuté ce lundi, Rafael Jodar, grande révé­la­tion de la saison et tête de série numéro 5 du tournoi alle­mand, a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute.

Un forfait embê­tant à moins de deux semaines du début de Wimbledon.

ÚLTIMA HORA 🚨



Rafa Jódar se ha bajado de Queen’s por una lesión en el abdo­minal.



Serio contra­tiempo y lesión fasti­diosa porque no te deja hacer nada.



Esto le viene a solo dos semanas de Wimbledon, por lo que ahora mismo el hori­zonte es incierto 😓 pic.twitter.com/KMonndtDrW — José Morón (@jmgmoron) June 15, 2026

« Rafa Jódar a déclaré forfait au tournoi de Queen’s en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux. C’est un sérieux contre­temps et une bles­sure pénible, car elle l’empêche de faire quoi que ce soit. Cela survient à seule­ment deux semaines de Wimbledon, ce qui rend l’avenir incer­tain pour le moment », a écrit notre confrère, José Moron, sur son compte Twitter.