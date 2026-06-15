Alors qu’il devait faire ses grands débuts sur gazon sur le circuit principal à l’occasion de l’ATP 500 du Queen’s, qui a débuté ce lundi, Rafael Jodar, grande révélation de la saison et tête de série numéro 5 du tournoi allemand, a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute.
Un forfait embêtant à moins de deux semaines du début de Wimbledon.
ÚLTIMA HORA 🚨— José Morón (@jmgmoron) June 15, 2026
Rafa Jódar se ha bajado de Queen’s por una lesión en el abdominal.
Serio contratiempo y lesión fastidiosa porque no te deja hacer nada.
Esto le viene a solo dos semanas de Wimbledon, por lo que ahora mismo el horizonte es incierto 😓 pic.twitter.com/KMonndtDrW
« Rafa Jódar a déclaré forfait au tournoi de Queen’s en raison d’une blessure aux abdominaux. C’est un sérieux contretemps et une blessure pénible, car elle l’empêche de faire quoi que ce soit. Cela survient à seulement deux semaines de Wimbledon, ce qui rend l’avenir incertain pour le moment », a écrit notre confrère, José Moron, sur son compte Twitter.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 17:27