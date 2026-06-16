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Dan Evans, bientôt retraité, l’a mauvaise : « Me donner une invi­ta­tion aurait été un geste élégant, mais visi­ble­ment, cela a fait défaut cette fois‐ci »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis : Us Open 2024 -

De l’autre côté de la Manche, le mérite se paye au prix fort, si en France, les invi­ta­tions tombent souvent natu­rel­le­ment pour les anciennes gloires que ce sont sur le circuit prin­cipal ou sur les chal­len­gers, ce n’est pas vrai­ment le cas comme le confirme la situa­tion de Dan Evans pour le tournoi du Queen’s. Nul n’est prophète dans son pays.

« On espère accu­muler suffi­sam­ment d’an­nées de service pour son pays afin de peut‐être remporter un titre lors de son dernier tournoi à Queen’s, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Ils ont choisi des joueurs plus jeunes, et c’est leur droit. Me donner une invi­ta­tion aurait été un geste élégant, mais visi­ble­ment, cela a fait défaut cette fois‐ci. Je me suis inscrit moi‐même aux quali­fi­ca­tions, et j’ai été sélec­tionné à la dernière minute. J’étais un peu perplexe que la LTA ne m’ait pas proposé une place dans le tableau principal »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 08:59

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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