De l’autre côté de la Manche, le mérite se paye au prix fort, si en France, les invi­ta­tions tombent souvent natu­rel­le­ment pour les anciennes gloires que ce sont sur le circuit prin­cipal ou sur les chal­len­gers, ce n’est pas vrai­ment le cas comme le confirme la situa­tion de Dan Evans pour le tournoi du Queen’s. Nul n’est prophète dans son pays.

« On espère accu­muler suffi­sam­ment d’an­nées de service pour son pays afin de peut‐être remporter un titre lors de son dernier tournoi à Queen’s, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Ils ont choisi des joueurs plus jeunes, et c’est leur droit. Me donner une invi­ta­tion aurait été un geste élégant, mais visi­ble­ment, cela a fait défaut cette fois‐ci. Je me suis inscrit moi‐même aux quali­fi­ca­tions, et j’ai été sélec­tionné à la dernière minute. J’étais un peu perplexe que la LTA ne m’ait pas proposé une place dans le tableau principal »