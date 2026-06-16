De l’autre côté de la Manche, le mérite se paye au prix fort, si en France, les invitations tombent souvent naturellement pour les anciennes gloires que ce sont sur le circuit principal ou sur les challengers, ce n’est pas vraiment le cas comme le confirme la situation de Dan Evans pour le tournoi du Queen’s. Nul n’est prophète dans son pays.
« On espère accumuler suffisamment d’années de service pour son pays afin de peut‐être remporter un titre lors de son dernier tournoi à Queen’s, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Ils ont choisi des joueurs plus jeunes, et c’est leur droit. Me donner une invitation aurait été un geste élégant, mais visiblement, cela a fait défaut cette fois‐ci. Je me suis inscrit moi‐même aux qualifications, et j’ai été sélectionné à la dernière minute. J’étais un peu perplexe que la LTA ne m’ait pas proposé une place dans le tableau principal »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 08:59