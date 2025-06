En confé­rence de presse à Londres, où il va affronter Jenson Brooksby au premier tour du Queen’s, le 6e joueur mondial, Jack Draper, s’est exprimé sur la défaite de son ami, Jannik Sinner, qui menait deux sets à zéro contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros le 8 juin dernier.

Jack Draper says he’s proud of Jannik Sinner & how he played in the Roland Garros final



« I’ll give him my support for sure when I see him. I’ll tell him how amazing he did. How proud I am. How he’s gonna go win that title many more times for sure. » 🥹



