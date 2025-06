Cela peut sembler anec­do­tique, mais à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz compte déjà quatre titres sur gazon, soit autant que Rafael Nadal sur l’ensemble de sa carrière.

Vainqueur de Jiri Lehecka ce dimanche, l’Espagnol décroche son deuxième trophée au Queen’s et s’avance vers Wimbledon, où il est double tenant du titre, dans la peau du grand favori.

Carlos Alcaraz has won 4 grass court titles, which is the same number Rafa Nadal fini­shed his career with.



22 years old.



Stunning accom­plish­ment. 🇪🇸 pic.twitter.com/vRj7TMjQM5