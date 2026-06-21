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Francisco Cerundolo après sa victoire en finale : « Mon père a la phobie de l’avion, c’est donc la première fois qu’il vient me voir jouer en dehors de l’Argentine »

Par
Thomas S
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L’émotion était au rendez‐vous après la victoire de Francisco Cerundolo en finale de l’ATP 500 du Queen’s, le plus beau titre de sa carrière.

Vainqueur de Tommy Paul après un match mara­thon et plein de tension (6−7, 6–4, 6–3, en 3h de jeu), l’Argentin, lauréat du deuxième titre de sa carrière sur gazon, a tenu à adresser un message très spécial à son père, qui a pris l’avion pour la première fois depuis long­temps afin d’as­sister à son sacre. 

« Je tiens à remer­cier mes deux parents qui sont arrivés il y a deux jours. C’est la première fois que mon père me voit jouer en dehors de l’Argentine, c’est la première fois qu’il prend l’avion pour venir me voir. Donc féli­ci­ta­tions à mon papa qui a réussi à prendre l’avion pour la fête des pères. Cette victoire est pour toi », a déclaré Cerundolo avant de révéler quelques minutes plus tard que son paternel avait en fait la phobie de l’avion. 

« Mon père a une phobie de l’avion et souffre de crises de panique, donc il n’a jamais voyagé avec moi. Il s’est contenté de venir me voir jouer à Buenos Aires. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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