L’émotion était au rendez‐vous après la victoire de Francisco Cerundolo en finale de l’ATP 500 du Queen’s, le plus beau titre de sa carrière.

Vainqueur de Tommy Paul après un match mara­thon et plein de tension (6−7, 6–4, 6–3, en 3h de jeu), l’Argentin, lauréat du deuxième titre de sa carrière sur gazon, a tenu à adresser un message très spécial à son père, qui a pris l’avion pour la première fois depuis long­temps afin d’as­sister à son sacre.

« It’s the first time my dad takes a flight and can watch me outside of Argentina » 🇦🇷🥹



A special Father’s Day for Alejandro Cerúndolo 🫶#HSBCChampionships pic.twitter.com/ZfOgq3egor — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2026

« Je tiens à remer­cier mes deux parents qui sont arrivés il y a deux jours. C’est la première fois que mon père me voit jouer en dehors de l’Argentine, c’est la première fois qu’il prend l’avion pour venir me voir. Donc féli­ci­ta­tions à mon papa qui a réussi à prendre l’avion pour la fête des pères. Cette victoire est pour toi », a déclaré Cerundolo avant de révéler quelques minutes plus tard que son paternel avait en fait la phobie de l’avion.

« My dad has a phobia of flying, panick attacks so he’s never travelled w me. He only watched me play in Buenos Aires. »

🏆👏👏👏 pic.twitter.com/JC51HZI6NI — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) June 21, 2026

« Mon père a une phobie de l’avion et souffre de crises de panique, donc il n’a jamais voyagé avec moi. Il s’est contenté de venir me voir jouer à Buenos Aires. »