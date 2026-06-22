En confé­rence de presse, le joueur argentin qui a dominé Tommy Paul en trois sets (6−7, 6–4, 6–3) et remporté le plus beau titre de sa carrière n’en reve­nait pas. Ce succès est d’au­tant plus inna­tendu que l’Argentin avat vécu un Roland Garros terrible.

« À Roland Garros, je l’ai très mal vécu, je n’étais pas bien. J’étais en conflit avec le tennis, avec la vie. Je ne prenais plus de plaisir. C’est une partie du sport profes­sionnel, ça arrive à beau­coup de gens, mais les gens ne le comprennent pas : ils pensent que l’on est une machine. Parfois, les choses en dehors du court ne sont pas au mieux, et à l’in­té­rieur, avec la tension et les nerfs, toutes les émotions remontent à la surface. Aurais‐je pu mieux faire ? Sans doute, si j’avais eu la séré­nité et la clarté de cette semaine. Mais je ne prenais plus de plaisir, j’en­trais sur le court pour jouer, juste pour jouer. Malheureusement, dans notre profes­sion, tu as un mauvais jour et tout le monde est au courant : tu es exposé. Tu fais la une partout. Je me suis calmé, je suis rentré à Buenos Aires et j’ai pris une semaine de repos. J’avais besoin de m’éloi­gner et de retrouver un peu l’envie. Il a fallu recons­truire jour après jour. Je n’avais pas d’at­tentes : j’ai perdu tous les sets d’en­traî­ne­ment, même si jour après jour je jouais un peu mieux. J’ai fini par jouer de manière spec­ta­cu­laire comme si c’était ma surface naturelle »