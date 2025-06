Battu en trois manches lors d’un match épique en quart de finale (6−7, 7–6, 2–6) par un Bautista Agut en feu, Holger Rune n’a pas cherché d’excuses.

Au contraire, il a même décidé de poster un message pour fécli­citer son adver­saire, ce qu’il ne fait pas à chaque fois.

Respect to Agut for an incre­dible match today. And for me, time to continue my work on the prac­tice court to get ready for Wimbledon 🌱