Pour son premier match sur la Andy Murray Arena, le nouveau nom du court central de l’ATP 500 du Queen’s, le local Jack Draper n’a pas fait de détail face à l’Américain Jenson Brooksby : 6–3, 6–1, en 1h20 de jeu.

Interrogé sur le fait de jouer sur le court portant le nom de son compa­triote et ami, l’ac­tuel 6e joueur mondial a fait un peu d’hu­mour avant de lui rendre un sacré hommage.

« C’est impos­sible de se débar­rasser de ce type (rires). Andy est un gars incroyable. Quelqu’un qui m’ins­pire énor­mé­ment. Je ne serais pas là où j’en suis sans lui. Je me souviens d’être venu ici quand j’étais plus jeune, de le voir gagner ce tour­nois. C’était vrai­ment quel­qu’un d’in­croyable à connaître. Cela me manque vrai­ment de le voir sur le circuit. Mais en même temps, j’es­père pouvoir le revoir. Qui sait ? Peut‐être que je le reverrai bientôt. Merci, Andy. Ce court mérite vrai­ment de porter ton nom. »