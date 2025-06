Le Brittanique est un joueur à suivre de très près car sa moti­va­tion est extreme avec évidem­ment Wimbledon en ligne de mire. En quart de finale, Jack sera opposé à Nakashima après avoir dominé dans la diffi­culté Popyrin. Heureusement, il sait qu’i peut compter sur les siens bien présents dans sa vox comme il l’a expliqué.



« Je ne peux pas perdre devant mon grand‐père, vous comprenez ce que je veux dire ? Il vit chaque moment avec moi, et le savoir là me pousse à donner encore plus. Pour moi, la famille est primordiale »