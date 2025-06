Demi‐finaliste en titre et joueur le plus attendu de cette semaine sur l’ATP 500 du Queen’s, le local Jack Draper était de passage en confé­rence de presse d’avant tournoi où il a notam­ment été inter­rogé sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner suite à leur finale excep­tion­nelle à Roland‐Garros.

« Ces deux gars (Alcaraz et Sinner) ouvrent vrai­ment la voie et j’ai hâte de les rattraper. Je ne sais pas encore de quoi je suis capable, mais j’as­pire à atteindre ce niveau. Ces gars‐là montrent la voie et changent le jeu. Les joueurs comme moi vont travailler très dur pour y parvenir, c’est certain », a déclaré l’ac­tuel 6e mondial, opposé à Jenson Brooksby ce mardi au premier tour.