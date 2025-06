Qualifié pour les demi‐finales où il affron­tera Jiri Lehecka lui aussi très impres­sion­nant, Jack se féli­cité aussi d’ar­river à Wimbledon en tant que tête de série N°4.

« C’est un grand pas pour moi. Je me souviens que l’année dernière, j’étais arrivé à Wimbledon 30e ou 40e. Être dans le top 4 un an plus tard à Wimbledon est une énorme avancée, la preuve en est. Je vis pour ce sport et je suis obsédé par l’idée de progresser, de devenir le joueur que je veux être et d’ac­com­plir mes rêves. C’est un pas de plus dans la bonne direc­tion. À Wimbledon, quel que soit le numéro de tête de série, chaque match est très diffi­cile car il y a évidem­ment beau­coup de joueurs de haut niveau au tableau, comme cette semaine, mais savoir que je suis à ma place et que je serai au bon endroit me donne confiance. En fait, avant, j’étais un peu comme une Ferrari avec un moteur Toyota : belle à regarder, mais je tombais souvent en panne