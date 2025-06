Dans des propos tenus sur la BBC et relayés par The Tennis Gazette, Jamie Murray, frère d’Andy et direc­teur du Queen’s, a évalué les chances de titre de Jack Draper à Wimbledon, après la défaite de ce dernier contre Jiri Lehecka en demi‐finales.

« Il n’y a abso­lu­ment aucune raison de s’in­quiéter ou de pani­quer à propos de ce qui pour­rait se passer à Wimbledon. Je suis sûr que lors­qu’il y repen­sera, dans les prochains jours, il sera heureux d’être venu ici, d’avoir disputé quatre matchs et livré de nombreux combats. Il a telle­ment de qualités ; il connaît une année incroyable. Nous espé­rons vrai­ment qu’il fera un grand Wimbledon. Il sera sans aucun doute l’un des favoris derrière Sinner et Alcaraz à l’ap­proche du tournoi. »