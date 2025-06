Forcément ravi de la présence de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 du Queen’s, tournoi dont il est direc­teur depuis deux ans, Jamie Murray, frère d’Andy, a préféré miser sur son compa­triote, Jack Draper, pour soulever l’énorme coupe promise au vain­queur dimanche prochain.

« Il fait un travail incroyable. Il est quatrième mondial, il a gagné Indian Wells, il a atteint la finale à Madrid. On sait ce que c’est en Grande‐Bretagne et on sait que tous les projec­teurs sont braqués sur lui. Mais je pense qu’il est tout à fait capable de gérer ça, et je ne pense pas que cela l’af­fec­tera néces­sai­re­ment. J’espère que cela lui sera béné­fique. Il béné­fi­ciera d’un soutien indé­fec­tible au cours du mois prochain et vous savez qu’il a un excellent jeu sur gazon. Je ne serais pas surpris qu’il réalise un beau parcours ici ou à Wimbledon. Je pense que Jack a de bonnes chances de remporter le tournoi, oui (sourire). »