Carlos Alcaraz prend toujours le temps de savourer ses plus grands succès. Pour son deuxième titre à Roland‐Garros, le Murcien s’est rendu à Ibiza, afin de fêter son cinquième Grand Chelem.

Une habi­tude appré­ciée par Jamie Murray. Le frère d’Andy et ancien numéro un mondial en double estime impor­tant de profiter de chaque sacre, alors que les compé­ti­tions s’en­chaînent sur le circuit.

« J’aime la façon dont [Alcaraz] procède. Au tennis, la saison est si longue et il y a tant d’évé­ne­ments à jouer qu’il est facile de remporter un succès et de commencer à se préparer pour l’évé­ne­ment suivant, sans prendre le temps d’ap­pré­cier son succès à ce moment‐là. Je pense qu’Andy a parfois regretté, en regar­dant en arrière, de s’être dit : ‘J’aurais aimé profiter davan­tage de ce moment’. Et, vous savez, je suis heureux qu’il profite de son temps au moment où il l’a trouvé. Et je pense que c’est un bon équi­libre de vie. Le fait que Carlos soit ici main­te­nant, est une grande chose pour le tournoi. Je pense qu’il est le joueur le plus popu­laire du circuit en ce moment, quel que soit son clas­se­ment. Le fait qu’il soit ici va créer un énorme engoue­ment pour l’évé­ne­ment et pour le site en général au cours des prochains jours », a commenté le direc­teur du tournoi du Queen’s, dans des propos relayés par Tennis 365.