A chaque fois qu’il peut aborder le sujet, Jannik le fait. Il aurait « kiffé » jouer au moins une fois le grand Roger Federer. Du coup, comme cet évène­ment n’aura jamais lieu lors d’un match offi­ciel, il a trouvé une parade…

« J’aurais aimé rencon­trer Roger lors d’un match offi­ciel et je suis vrai­ment désolé que cela ne se soit pas produit. Au lieu de cela, je regarde beau­coup d’en­traî­ne­ments et de matchs de Nadal et Djokovic »

Jannik qui réalise une saison en demi‐teinte est toujours en course à Halle. Après avoir dominé son ami Sonego au cours d’un duel très intense et très long, il affron­tera le facé­tieux Bublik, encore un bon test pour l’Italien.