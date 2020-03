L’ATP 500 du Queen’s (15 au 21 juin 2020) se construit un très joli plateau pour son édition 2020. Après avoir annoncé les participations de Stefanos Tsitsipas, Andy Murray, Daniil Medvedev et Feliciano Lopez, le club londonien confirme les venues de Nick Kyrgios et Marin Cilic. Le Croate a remporté le titre à deux reprises (2012 et 2018) et a été finaliste deux fois (2013 et 2017).