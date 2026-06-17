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La blague de Moutet ne passe vrai­ment pas : « C’est vrai­ment déplacé. C’est une chose de vouloir être drôle mais il n’y a pas besoin d’en arriver là »

Par
Baptiste Mulatier
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La « mauvaise blague » de Corentin Moutet prend des propor­tions inattendues. 

Vainqueur de son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’attention lors de son inter­view d’après‐match au micro de la BBC.

Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Il a été immé­dia­te­ment recadré par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »

Loin de s’excuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Le compor­te­ment du Français a notam­ment fait réagir la légende Boris Becker, mais aussi le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X. 

« L’intervieweuse demande à Moutet de ne pas dire ‘fuck’, et il réagit en le répé­tant six fois de plus à chaque fois qu’elle lui donne la parole. C’est une chose de vouloir être drôle, ce qui peut se faire de bien des façons, mais il n’y a pas besoin d’en arriver là. C’est vrai­ment déplacé. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 18:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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