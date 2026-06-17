La « mauvaise blague » de Corentin Moutet prend des proportions inattendues.
Vainqueur de son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’attention lors de son interview d’après‐match au micro de la BBC.
Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »
Il a été immédiatement recadré par la journaliste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »
Loin de s’excuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de récidiver quelques instants plus tard en répondant à une dernière question.
Le comportement du Français a notamment fait réagir la légende Boris Becker, mais aussi le journaliste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
La entrevistadora le pide a Moutet que no diga ‘fuck’ (joder), y él reacciona diciéndolo seis veces más cada vez que le da el turno de palabra.— José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026
Una cosa es querer ser gracioso, que se puede hacer de muchas maneras, pero no hay necesidad de hacer este tipo de cosas.
Muy feo. https://t.co/JPHCcuj4Pa
« L’intervieweuse demande à Moutet de ne pas dire ‘fuck’, et il réagit en le répétant six fois de plus à chaque fois qu’elle lui donne la parole. C’est une chose de vouloir être drôle, ce qui peut se faire de bien des façons, mais il n’y a pas besoin d’en arriver là. C’est vraiment déplacé. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 18:14