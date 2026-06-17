La « mauvaise blague » de Corentin Moutet prend des propor­tions inattendues.

Vainqueur de son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français a ensuite attiré l’attention lors de son inter­view d’après‐match au micro de la BBC.

Évoquant sa balle de match, le 36e joueur mondial a raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Il a été immé­dia­te­ment recadré par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. »

Loin de s’excuser, Moutet a alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Le compor­te­ment du Français a notam­ment fait réagir la légende Boris Becker, mais aussi le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

La entre­vis­ta­dora le pide a Moutet que no diga ‘fuck’ (joder), y él reac­ciona dicién­dolo seis veces más cada vez que le da el turno de palabra.



Una cosa es querer ser gracioso, que se puede hacer de muchas maneras, pero no hay nece­sidad de hacer este tipo de cosas.



Muy feo. https://t.co/JPHCcuj4Pa — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

« L’intervieweuse demande à Moutet de ne pas dire ‘fuck’, et il réagit en le répé­tant six fois de plus à chaque fois qu’elle lui donne la parole. C’est une chose de vouloir être drôle, ce qui peut se faire de bien des façons, mais il n’y a pas besoin d’en arriver là. C’est vrai­ment déplacé. »