Gaël Monfils n’hésite pas à partager son quoti­dien, ses joies et ses doutes sur le réseau social Snapchat. Battu d’entrée à Stuttgart par Alex Michelsen la semaine dernière, le Français affron­tera Mackenzie McDonald au Queen’s ce lundi, sans réelle certi­tude dans son jeu sur gazon.

« Je viens de finir l’entraînement les amis (dimanche). Je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon entraî­ne­ment mais il manque quand même pas mal de petites choses. J’essaie de faire un peu de paniers pour mieux me sentir, j’ai servi aussi. Je sens que ce n’est pas ce que je veux mais on va se battre avec nos armes. On va faire le maximum, je ne perds pas espoir mais on a connu mieux. »