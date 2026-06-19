Pour avoir répété sept fois le mot « fuck » lors de son interview sur le court après sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s, Corentin Moutet a écopé d’une amende de 40 000 dollars. Une somme considérable, puisqu’elle représente presque l’intégralité des 43 000 dollars qu’il a remportés grâce à son parcours jusqu’en huitièmes de finale.
Une sanction que certains observateurs jugent particulièrement sévère, voire disproportionnée, au regard des faits reprochés et du ton humoristique de la séquence.
« Prendre 40 000$ d’amende pour ça. Du grand n’importe quoi. On trouve cela nul ou drôle, mais il l’a fait sur le ton de l’humour en trollant. Dites‐vous que Vallejo a pris 65 000$ d’amende pour son dérapage sexiste à Roland‐Garros et qu’Alexander Zverev avait pris la même amende, 40 000$ (+ le retrait de ses gains 31750$), pour avoir fracassé sa raquette sur la chaise de l’arbitre en le frôlant au tournoi d’Acapulco 2022. Le « cas » Moutet est à des années lumières au niveau de la gravité des faits », a écrit le célèbre média Tennis Legend sur le réseau social X ;
Prendre 40 000$ d’amende pour ça. Du grand n’importe quoi. On trouve cela nul ou drôle, mais il l’a fait sur le ton de l’humour en trollant.— Tennis Legend (@TennisLegende) June 19, 2026
Dites‐vous que Vallejo a pris 65 000$ d’amende pour son dérapage sexiste à Roland‐Garros et qu’Alexander Zverev avait pris la même amende,… https://t.co/YmjfNf1ULi
A noter que le 36e joueur mondial a décidé de faire appel de cette sanction.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 18:16