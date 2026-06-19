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La grosse amende infligée à Moutet choque : « Zverev avait pris la même chose pour quelque chose de beau­coup plus grave »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour avoir répété sept fois le mot « fuck » lors de son inter­view sur le court après sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s, Corentin Moutet a écopé d’une amende de 40 000 dollars. Une somme consi­dé­rable, puis­qu’elle repré­sente presque l’in­té­gra­lité des 43 000 dollars qu’il a remportés grâce à son parcours jusqu’en huitièmes de finale.

Une sanc­tion que certains obser­va­teurs jugent parti­cu­liè­re­ment sévère, voire dispro­por­tionnée, au regard des faits repro­chés et du ton humo­ris­tique de la séquence.

« Prendre 40 000$ d’amende pour ça. Du grand n’im­porte quoi. On trouve cela nul ou drôle, mais il l’a fait sur le ton de l’hu­mour en trol­lant. Dites‐vous que Vallejo a pris 65 000$ d’amende pour son déra­page sexiste à Roland‐Garros et qu’Alexander Zverev avait pris la même amende, 40 000$ (+ le retrait de ses gains 31750$), pour avoir fracassé sa raquette sur la chaise de l’ar­bitre en le frôlant au tournoi d’Acapulco 2022. Le « cas » Moutet est à des années lumières au niveau de la gravité des faits », a écrit le célèbre média Tennis Legend sur le réseau social X ; 

A noter que le 36e joueur mondial a décidé de faire appel de cette sanction. 

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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