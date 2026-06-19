Pour avoir répété sept fois le mot « fuck » lors de son inter­view sur le court après sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s, Corentin Moutet a écopé d’une amende de 40 000 dollars. Une somme consi­dé­rable, puis­qu’elle repré­sente presque l’in­té­gra­lité des 43 000 dollars qu’il a remportés grâce à son parcours jusqu’en huitièmes de finale.

Une sanc­tion que certains obser­va­teurs jugent parti­cu­liè­re­ment sévère, voire dispro­por­tionnée, au regard des faits repro­chés et du ton humo­ris­tique de la séquence.

« Prendre 40 000$ d’amende pour ça. Du grand n’im­porte quoi. On trouve cela nul ou drôle, mais il l’a fait sur le ton de l’hu­mour en trol­lant. Dites‐vous que Vallejo a pris 65 000$ d’amende pour son déra­page sexiste à Roland‐Garros et qu’Alexander Zverev avait pris la même amende, 40 000$ (+ le retrait de ses gains 31750$), pour avoir fracassé sa raquette sur la chaise de l’ar­bitre en le frôlant au tournoi d’Acapulco 2022. Le « cas » Moutet est à des années lumières au niveau de la gravité des faits », a écrit le célèbre média Tennis Legend sur le réseau social X ;

Prendre 40 000$ d’amende pour ça. Du grand n’im­porte quoi. On trouve cela nul ou drôle, mais il l’a fait sur le ton de l’hu­mour en trol­lant.



Dites‐vous que Vallejo a pris 65 000$ d’amende pour son déra­page sexiste à Roland‐Garros et qu’Alexander Zverev avait pris la même amende,… https://t.co/YmjfNf1ULi — Tennis Legend (@TennisLegende) June 19, 2026

A noter que le 36e joueur mondial a décidé de faire appel de cette sanction.