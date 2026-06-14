Grande révé­la­tion de la saison de terre battue et nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, 23e jour mondial cette semaine à seule­ment 19 ans est engagé à partir de lundi sur l’ATP 500 du Queen’s où il affron­tera le Péruvien Buse au premier tour.

Interrogé sur ses sensa­tions avant de décou­vrir une nouvelle surface dans un cadre profes­sionnel, le Madrilène a encore du mal à se positionner.

« À vrai dire, j’ai bien joué lors de ces tour­nois, mais j’étais junior et je ne pense pas qu’ils consti­tuent une réfé­rence fiable. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre sur gazon car j’y ai très peu joué. Je vais essayer de me préparer au mieux pour acquérir de l’expérience, c’est tout. Je n’ai pas beau­coup d’objectifs, juste celui de profiter des tour­nois qui précèdent Wimbledon et de Wimbledon lui‐même. »