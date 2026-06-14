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La révé­la­tion Rafael Jodar avant la saison sur gazon : « Je ne sais pas trop à quoi m’attendre »

Par
Thomas S
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Grande révé­la­tion de la saison de terre battue et nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, 23e jour mondial cette semaine à seule­ment 19 ans est engagé à partir de lundi sur l’ATP 500 du Queen’s où il affron­tera le Péruvien Buse au premier tour. 

Interrogé sur ses sensa­tions avant de décou­vrir une nouvelle surface dans un cadre profes­sionnel, le Madrilène a encore du mal à se positionner. 

« À vrai dire, j’ai bien joué lors de ces tour­nois, mais j’étais junior et je ne pense pas qu’ils consti­tuent une réfé­rence fiable. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre sur gazon car j’y ai très peu joué. Je vais essayer de me préparer au mieux pour acquérir de l’expérience, c’est tout. Je n’ai pas beau­coup d’objectifs, juste celui de profiter des tour­nois qui précèdent Wimbledon et de Wimbledon lui‐même. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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