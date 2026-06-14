Grande révélation de la saison de terre battue et nouveau phénomène du tennis espagnol, Rafael Jodar, 23e jour mondial cette semaine à seulement 19 ans est engagé à partir de lundi sur l’ATP 500 du Queen’s où il affrontera le Péruvien Buse au premier tour.
Interrogé sur ses sensations avant de découvrir une nouvelle surface dans un cadre professionnel, le Madrilène a encore du mal à se positionner.
« À vrai dire, j’ai bien joué lors de ces tournois, mais j’étais junior et je ne pense pas qu’ils constituent une référence fiable. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre sur gazon car j’y ai très peu joué. Je vais essayer de me préparer au mieux pour acquérir de l’expérience, c’est tout. Je n’ai pas beaucoup d’objectifs, juste celui de profiter des tournois qui précèdent Wimbledon et de Wimbledon lui‐même. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 12:55