Corentin Moutet s’y atten­dait proba­ble­ment : il va devoir passer à la caisse.

Après sa victoire contre son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français avait raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Il avait été immé­dia­te­ment recadré par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. » Loin de s’excuser, Moutet avait alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Pour cette séquence qui a fait beau­coup parler dans le monde du tennis, et surtout de l’autre côté de la Manche, le 36e joueur mondial a écopé d’une amende de 40 000 dollars, soit la quasi tota­lité de ses gains pour son huitième de finale (43 000 dollars).

Corentin Moutet has been fined *$40,000* for repea­tedly swea­ring during his on‐court inter­view at Queen’s this week.



Moutet will appeal the fine. — Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 19, 2026

Selon le jour­na­liste Tumaini Carayol, Corentin Moutet a décidé de faire appel de cette sanction.