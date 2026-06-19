Corentin Moutet s’y attendait probablement : il va devoir passer à la caisse.
Après sa victoire contre son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français avait raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »
Il avait été immédiatement recadré par la journaliste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. » Loin de s’excuser, Moutet avait alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de récidiver quelques instants plus tard en répondant à une dernière question.
Pour cette séquence qui a fait beaucoup parler dans le monde du tennis, et surtout de l’autre côté de la Manche, le 36e joueur mondial a écopé d’une amende de 40 000 dollars, soit la quasi totalité de ses gains pour son huitième de finale (43 000 dollars).
Corentin Moutet has been fined *$40,000* for repeatedly swearing during his on‐court interview at Queen’s this week.— Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 19, 2026
Moutet will appeal the fine.
Selon le journaliste Tumaini Carayol, Corentin Moutet a décidé de faire appel de cette sanction.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 15:31