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La sanc­tion tombe pour Corentin Moutet après sa « mauvaise blague » !

Par
Baptiste Mulatier
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1981

Corentin Moutet s’y atten­dait proba­ble­ment : il va devoir passer à la caisse. 

Après sa victoire contre son compa­triote Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Queen’s au terme d’un match accroché (6–7[5], 6–4, 7–6[5]), le Français avait raconté avec humour : « Quand il m’a envoyé un service à 142 mph (228 km/h) sur balle de match, je me suis dit : ‘Fuck !’ Je vais devoir servir. »

Il avait été immé­dia­te­ment recadré par la jour­na­liste Jenny Drummond : « Pas de gros mots, s’il vous plaît. » Loin de s’excuser, Moutet avait alors répété le mot à trois reprises sous les rires du public, avant de réci­diver quelques instants plus tard en répon­dant à une dernière question.

Pour cette séquence qui a fait beau­coup parler dans le monde du tennis, et surtout de l’autre côté de la Manche, le 36e joueur mondial a écopé d’une amende de 40 000 dollars, soit la quasi tota­lité de ses gains pour son huitième de finale (43 000 dollars). 

Selon le jour­na­liste Tumaini Carayol, Corentin Moutet a décidé de faire appel de cette sanction. 

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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