S’il n’est pas forcément le joueur le plus passionnant à regarder du circuit, Botic Van de Zandschulp est malgré tout capable de coups de très grande classe. Cela a notamment été le cas ce lundi sur le gazon de l’ATP 500 du Queen’s.
Opposé au qualifié et local Harry Wendelken (224e) pour son entrée en lice, le Néerlandais a réussi un somptueux tweener lob gagnant.
NO WAY 🤯— Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2026
Botic van de Zandschulp with the OUTRAGEOUS tweener lob ! 🥶#HSBCChampionships pic.twitter.com/ZuSip42nXI
Et c’est sans aucun doute déjà le point de cette saison 2026.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 17:47