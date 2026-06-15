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Le point de l’année signé Botic Van De Zandschulp

Par
Thomas S
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S’il n’est pas forcé­ment le joueur le plus passion­nant à regarder du circuit, Botic Van de Zandschulp est malgré tout capable de coups de très grande classe. Cela a notam­ment été le cas ce lundi sur le gazon de l’ATP 500 du Queen’s. 

Opposé au qualifié et local Harry Wendelken (224e) pour son entrée en lice, le Néerlandais a réussi un somp­tueux tweener lob gagnant. 

Et c’est sans aucun doute déjà le point de cette saison 2026. 

Publié le lundi 15 juin 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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