S’il n’est pas forcé­ment le joueur le plus passion­nant à regarder du circuit, Botic Van de Zandschulp est malgré tout capable de coups de très grande classe. Cela a notam­ment été le cas ce lundi sur le gazon de l’ATP 500 du Queen’s.

Opposé au qualifié et local Harry Wendelken (224e) pour son entrée en lice, le Néerlandais a réussi un somp­tueux tweener lob gagnant.

NO WAY 🤯



Botic van de Zandschulp with the OUTRAGEOUS tweener lob ! 🥶#HSBCChampionships pic.twitter.com/ZuSip42nXI — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2026

Et c’est sans aucun doute déjà le point de cette saison 2026.