Deux semaines après sa légen­daire victoire contre Jannik Sinner à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a déjà remporté un nouveau titre.

Tombeur d’un Jiri Lehecka accro­cheur en finale du Queen’s ce dimanche (7−5, 6–7[5], 6–2), l’Espagnol décroche à 22 ans le 21e titre de sa carrière (en 27 finales) et son deuxième dans ce tournoi après 2023.

« Je suis venu sans aucune attente. J’étais juste là pour jouer un bon tennis et essayer d’être le mieux préparé possible pour le gazon. Je tiens à remer­cier mon équipe pour toute cette semaine. J’ai beau­coup de chance d’avoir ma famille et beau­coup d’amis ici, qui m’ont permis de me sentir très à l’aise sur le court et en dehors. Sans eux, cela n’au­rait pas été possible. Merci à mon équipe, à ma famille, à mes amis et à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long de la semaine. C’est toujours très spécial de jouer devant vous tous chaque année. J’ai hâte d’être de retour l’année prochaine. », a déclaré Alcaraz lors de la céré­monie de remise des prix.

Carlos Alcaraz after beating Lehecka to win 2nd Queen’s title



“I came without expec­ta­tions at all. Just to play good tennis, trying to be as ready as possible for the grass. I have to say thank you for my team for the whole week. I am lucky to have my family, a lot of friends… pic.twitter.com/PdOD7BoLmM