Auteur d’un très beau parcours pour se quali­fier en finale de l’ATP 500 de Queen’s, Lorenzo Musetti est tombé sur plus fort que lui ce dimanche face à l’Américain Tommy Paul (défaite 6–1, 7–6(8), après 1h30 de jeu).

Interviewé sur le court quelques minutes après la rencontre, l’Italien, papa depuis seule­ment quelques semaines, avait visi­ble­ment hâte de retrouver son fils, Ludovico.

« C’est certai­ne­ment l’une des plus belles semaines de ma carrière. Je veux féli­citer Tommy parce qu’il méri­tait de gagner. J’avais du mal à me mettre à son niveau. J’ai un peu sauvé la face à la fin avec le break, en me battant très fort pour tenter d’at­teindre un 3e set. Je veux dédier cette semaine spéciale à mon petit garçon, Ludovico. J’ai juste envie de rentrer chez moi et de le serrer dans mes bras. »