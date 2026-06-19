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Moutet fait encore parler de lui et risque gros : « Il a déjà suffi­sam­ment d’amendes à payer »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir suscité la polé­mique en Angleterre en lâchant à sept reprises le mot « fuck » lors de son inter­view d’après-match à la suite de sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet s’est de nouveau retrouvé au centre de l’attention. Cette fois, ce sont ses gestes d’humeur lors de sa défaite face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale (6−4, 6–3) qui ont fait réagir.

Consultante pour BBC, l’ancienne 24e joueuse mondiale Annabel Croft n’a pas manqué de commenter l’attitude du Français, qui a notam­ment projeté sa raquette sur le gazon avant d’expédier une balle dans le ciel londonien.

« On peut rece­voir une amende pour ce genre de compor­te­ment. Il en a déjà suffi­sam­ment à régler », a lancé l’ancienne joueuse britannique.

Le 36e joueur mondial pour­rait voir une bonne partie des 37 000 euros remportés à Londres s’envoler en amendes.

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 12:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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