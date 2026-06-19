Après avoir suscité la polé­mique en Angleterre en lâchant à sept reprises le mot « fuck » lors de son inter­view d’après-match à la suite de sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet s’est de nouveau retrouvé au centre de l’attention. Cette fois, ce sont ses gestes d’humeur lors de sa défaite face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale (6−4, 6–3) qui ont fait réagir.

Consultante pour BBC, l’ancienne 24e joueuse mondiale Annabel Croft n’a pas manqué de commenter l’attitude du Français, qui a notam­ment projeté sa raquette sur le gazon avant d’expédier une balle dans le ciel londonien.

« On peut rece­voir une amende pour ce genre de compor­te­ment. Il en a déjà suffi­sam­ment à régler », a lancé l’ancienne joueuse britannique.

Le 36e joueur mondial pour­rait voir une bonne partie des 37 000 euros remportés à Londres s’envoler en amendes.