Après avoir suscité la polémique en Angleterre en lâchant à sept reprises le mot « fuck » lors de son interview d’après-match à la suite de sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet s’est de nouveau retrouvé au centre de l’attention. Cette fois, ce sont ses gestes d’humeur lors de sa défaite face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale (6−4, 6–3) qui ont fait réagir.
Consultante pour BBC, l’ancienne 24e joueuse mondiale Annabel Croft n’a pas manqué de commenter l’attitude du Français, qui a notamment projeté sa raquette sur le gazon avant d’expédier une balle dans le ciel londonien.
« On peut recevoir une amende pour ce genre de comportement. Il en a déjà suffisamment à régler », a lancé l’ancienne joueuse britannique.
Le 36e joueur mondial pourrait voir une bonne partie des 37 000 euros remportés à Londres s’envoler en amendes.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 12:17