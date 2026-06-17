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Moutet fait une mauvaise blague, on lui coupe le son !

Par
Laurent Trupiano
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On sait bien que Coco est intel­li­gent mais quelques fois par jeu ou par provo­ca­tion, il dépasse un peu les limites. Après son succès au Queen’s, il a voulu plai­santer mais cela n’a pas été de bin goût.

En effet, alors qu’il avait prononcé le célèbre mot « Fuck » pour parler de sa perfor­mance du jour, la jour­na­liste qui lui posait les ques­tions lui a spécifié que ce mot n’avait pas sa place ici..

Agacé, le Français s’est alors comporté comme un enfant : « Fuck, fuck, fuck »

On ne peut pas dire que les fans ont appré­ciés cette atti­tude plus que surprenante.

Evidemment cet inter­view a vite fait le buzz et le Tricolore a vite voulu éteindre le feu en postant un message : « Je plai­san­tais simple­ment. J’espère que vous ne l’avez pas mal pris. Merci pour votre soutien », faut avouée à moitié pardonnée, on a envie de dire.

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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