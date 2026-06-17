On sait bien que Coco est intelligent mais quelques fois par jeu ou par provocation, il dépasse un peu les limites. Après son succès au Queen’s, il a voulu plaisanter mais cela n’a pas été de bin goût.
Moutet’s interview in London was interrupted after he embarrassingly dropping SEVEN F‑bombs following his first round win at the Queen’s Club.— José Morgado (@josemorgado) June 16, 2026
The interviewer apologized to viewers/crowds several times during the exchange. pic.twitter.com/LFxy0GoQPn
En effet, alors qu’il avait prononcé le célèbre mot « Fuck » pour parler de sa performance du jour, la journaliste qui lui posait les questions lui a spécifié que ce mot n’avait pas sa place ici..
Agacé, le Français s’est alors comporté comme un enfant : « Fuck, fuck, fuck »
On ne peut pas dire que les fans ont appréciés cette attitude plus que surprenante.
Evidemment cet interview a vite fait le buzz et le Tricolore a vite voulu éteindre le feu en postant un message : « Je plaisantais simplement. J’espère que vous ne l’avez pas mal pris. Merci pour votre soutien », faut avouée à moitié pardonnée, on a envie de dire.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 09:22