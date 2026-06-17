On sait bien que Coco est intel­li­gent mais quelques fois par jeu ou par provo­ca­tion, il dépasse un peu les limites. Après son succès au Queen’s, il a voulu plai­santer mais cela n’a pas été de bin goût.

Moutet’s inter­view in London was inter­rupted after he embar­ras­singly drop­ping SEVEN F‑bombs follo­wing his first round win at the Queen’s Club.



The inter­viewer apolo­gized to viewers/crowds several times during the exchange. pic.twitter.com/LFxy0GoQPn — José Morgado (@josemorgado) June 16, 2026

En effet, alors qu’il avait prononcé le célèbre mot « Fuck » pour parler de sa perfor­mance du jour, la jour­na­liste qui lui posait les ques­tions lui a spécifié que ce mot n’avait pas sa place ici..

Agacé, le Français s’est alors comporté comme un enfant : « Fuck, fuck, fuck »

On ne peut pas dire que les fans ont appré­ciés cette atti­tude plus que surprenante.

Evidemment cet inter­view a vite fait le buzz et le Tricolore a vite voulu éteindre le feu en postant un message : « Je plai­san­tais simple­ment. J’espère que vous ne l’avez pas mal pris. Merci pour votre soutien », faut avouée à moitié pardonnée, on a envie de dire.