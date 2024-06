Andy Murray pourra‐t‐il jouer Wimbledon une dernière fois ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose après son abandon en huitièmes de finale du Queen’s, à 4–1 dans le premier set pour Jordan Thompson.

Sorti du court sous une immense et magni­fique ovation, l’an­cien numéro 1 mondial a ensuite expliqué le problème en confé­rence de presse. Et son témoi­gnage ne rassu­rera guère ses fans…

« Cela fait un moment que j’ai des problèmes de dos. J’ai perdu de la puis­sance dans ma jambe droite. Je n’avais plus de coor­di­na­tion. Je ne pouvais plus bouger. Pendant l’échauf­fe­ment d’avant‐match, je n’étais pas très à l’aise, puis j’ai monté les esca­liers juste avant d’en­trer sur le court, et je n’ai pas senti la force habi­tuelle, juste normale, dans ma jambe droite. Je ne sais pas combien d’entre vous ont remarqué, mais sur les deux premières balles pendant l’échauf­fe­ment, je n’avais aucune coor­di­na­tion. Ma jambe droite ne fonc­tion­nait pas correc­te­ment. J’ai eu mal au dos ces deux derniers jours et pendant les 10 ou 11 dernières années de ma carrière, mais je n’avais jamais connu cela aupa­ra­vant. Je ne sais donc pas quelle sera la procé­dure ni à quoi m’attendre. »