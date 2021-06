Andy Murray aime le tennis comme personne. Il se bat, rêve de revenir livrer des batailles de fou face aux meilleurs joueurs du circuit. C’est pour cela qu’hier après sa victoire face à Benoit Paire, il n’a pu retenir ses larmes, boul­versé par sa victoire et son retour aux affaires car il le sait ses jours sur un court sont comptés : « Je me dis toujours en quelque sorte, et ce n’est peut‐être pas le meilleur état d’es­prit, mais chaque match pour­rait être le dernier que je joue main­te­nant. Je veux donc tirer le meilleur parti de chaque match auquel je joue et de chaque tournoi auquel j’ai la chance de parti­ciper. Ces dernières années, je n’ai pas fait ça autant que je l’au­rais souhaité, oui [c’est] tout simple­ment génial que je sois ici et que je puisse à nouveau concourir » a expliqué l’Ecossais très très ému.

Au prochain tour, il devra affronter Matteo Berrettini qui est un sacré client vu la qualité de sa première balle qu’il enchaîne parfai­te­ment avec son coup droit, ce sera déjà un match de gala pour Andy.