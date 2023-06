Après sa défaite face à Alex de Minaur au 1er tour du Queen’s, Andy Murray a décidé de ne pas pani­quer outre mesure. Il sait ce qu’il doit faire pour être prêt pour Wimbledon.

« Je ne vais pas faire de compé­ti­tion la semaine prochaine, je pense qu’il est temps de me reposer un peu physi­que­ment et menta­le­ment, de recharger mes batte­ries et de me remettre au travail. Il y a eu beau­coup de choses posi­tives ces dernières semaines, notam­ment mon service, et je ne pense pas qu’il faille faire trop de cas de cette mauvaise journée car je sais que je vais dans la bonne direc­tion. Il faut juste que je serve bien et que je continue à travailler ma mobi­lité sur le court. J’ai perdu contre un grand joueur sur cette surface, comme Alex, mais les sensa­tions que j’ai eues ces deux dernières semaines étaient excel­lentes, non seule­ment en compé­ti­tion, mais aussi à l’en­traî­ne­ment avec certains des meilleurs au monde. Je sais que mon niveau est là, il faut juste que je prenne quelques jours de repos et que je consacre dix jours à m’en­traîner dur »