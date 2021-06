Récemment, Andy Murray a clai­re­ment expliqué qu’il ne reve­nait pas pour faire de la figuration.

Ce mardi, à Londres, il passera donc un test « inté­res­sant » face à Benoît Paire dès le premier tour. La dernière sortie de l’Écossais sur un tournoi offi­ciel a eu lieu en mars sur le tournoi de Rotterdam où il avait perdu face à Rublev au deuxième tour.

Andy ne s’est pas ménagé depuis et ce même s’il a zappé la saison sur terre battue. Suivant le niveau qu’il va affi­cher sur ce premier duel, on va vite savoir s’il est en forme et s’il peut être consi­déré comme un outsider pour Wimbledon qui débute dans moins de deux semaines.