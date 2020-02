Loin des courts depuis novembre en raison d’une rechute de sa blessure à la hanche, Andy Murray a été annoncé du côté de l’ATP 500 du Queen’s (15 au 21 juin). Le tournoi londonien a très souvent réussi au Britannique puisqu’il s’y est imposé à cinq reprises (2009, 2011, 2013, 2015 et 2016). L’ancien numéro 1 mondial, dont la date de retour n’est pas encore connue, sera accompagné de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Feliciano Lopez (avec qui il avait remporté le double en 2019).

