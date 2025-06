Finaliste à l’ATP 500 du Queen’s l’année dernière, Lorenzo Musetti n’a eu d’autres choix que de déclarer forfait pour le tournoi londo­nien. Sur son compte Instagram, le sixième joueur mondial a informé ses fans qu’il n’était pas encore remis de sa bles­sure au genou gauche, contractée contre Carlos Alcaraz en demi‐finale de Roland‐Garros. Pour rappel, l’Italien avait aban­donné dans le quatrième set (6−4, 6–7, 0–6, 0–2).

« Bonjour, tout le monde. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, j’ai dû me retirer du Queens. J’ai encore besoin de temps pour me remettre de la bles­sure que j’ai subie à Paris. Mon équipe et moi‐même faisons tout notre possible pour être prêts pour Wimbledon. J’ai hâte de retourner sur le terrain et de vous voir tous ! »