Qualifié pour le second tour du Queens où il affron­tera Shelton, Lorenzo pense que son jeu est capable de s’adapter au gazon. L’Italien semble donc avoir de vraies ambi­tions cette année sur cette surface qu’il a eu du mal à appri­voiser par le passé.

« Cette année, j’ai fait un grand pas en avant sur le gazon : je joue de manière plus agres­sive et je pense que mon revers slicé est une arme impor­tante, il peut faire tres mal sur cette surface. Je suis conscient d’avoir progressé, mais je sais qu’il me reste encore beau­coup de chemin à parcourir. Mais j’aime jouer et regarder le tennis sur gazon »