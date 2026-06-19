Ugo Humbert avait sauvé quatre balles de match jeudi contre le Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en quarts de finale du Queen’s avant que la partie soit interrompre à cause de la faible luminosité.
Le Français s’est finalement imposé au jeu décisif ce vendredi (2−6, 7–6[4], 7–6[5]) pour filer dans le dernier carré du prestigieux tournoi londonien.
« Il a été costaud, très costaud, dans ce match en deux parties. La veille, il a eu le mérite de s’accrocher et de se donner le droit d’être là aujourd’hui. Ça a été loin d’être simple. Il a été dominé dans la majeure partie du match mais il a réussi à remporter cette deuxième manche, en sauvant quatre balles de match. Et dans ce troisième set, il a été fidèle à lui‐même. Il était très concentré, il s’est beaucoup encouragé, parler à lui‐même, pendant que Medjedovic ne faisait que de pester et de s’en prendre à son équipe », a commenté Nicolas Escudé sur Eurosport après le match.
From the jaws of defeat 😤@atptour #HSBCChampionships pic.twitter.com/kfRCYppIZE— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026
Pour tenter de se qualifier en finale, le 33e joueur mondial va enchaîner ce vendredi contre l’Australien Rinky Hijikata (104e).
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 16:20