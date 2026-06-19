Ugo Humbert avait sauvé quatre balles de match jeudi contre le Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en quarts de finale du Queen’s avant que la partie soit inter­rompre à cause de la faible luminosité.

Le Français s’est fina­le­ment imposé au jeu décisif ce vendredi (2−6, 7–6[4], 7–6[5]) pour filer dans le dernier carré du pres­ti­gieux tournoi londonien.

« Il a été costaud, très costaud, dans ce match en deux parties. La veille, il a eu le mérite de s’ac­cro­cher et de se donner le droit d’être là aujourd’hui. Ça a été loin d’être simple. Il a été dominé dans la majeure partie du match mais il a réussi à remporter cette deuxième manche, en sauvant quatre balles de match. Et dans ce troi­sième set, il a été fidèle à lui‐même. Il était très concentré, il s’est beau­coup encou­ragé, parler à lui‐même, pendant que Medjedovic ne faisait que de pester et de s’en prendre à son équipe », a commenté Nicolas Escudé sur Eurosport après le match.

Pour tenter de se quali­fier en finale, le 33e joueur mondial va enchaîner ce vendredi contre l’Australien Rinky Hijikata (104e).