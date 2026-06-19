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Nicolas Escudé sur Ugo Humbert, qui a sauvé quatre balles de match : « Il a été très costaud, alors que son adver­saire n’a fait que pester »

Par
Baptiste Mulatier
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Ugo Humbert avait sauvé quatre balles de match jeudi contre le Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial) en quarts de finale du Queen’s avant que la partie soit inter­rompre à cause de la faible luminosité. 

Le Français s’est fina­le­ment imposé au jeu décisif ce vendredi (2−6, 7–6[4], 7–6[5]) pour filer dans le dernier carré du pres­ti­gieux tournoi londonien. 

« Il a été costaud, très costaud, dans ce match en deux parties. La veille, il a eu le mérite de s’ac­cro­cher et de se donner le droit d’être là aujourd’hui. Ça a été loin d’être simple. Il a été dominé dans la majeure partie du match mais il a réussi à remporter cette deuxième manche, en sauvant quatre balles de match. Et dans ce troi­sième set, il a été fidèle à lui‐même. Il était très concentré, il s’est beau­coup encou­ragé, parler à lui‐même, pendant que Medjedovic ne faisait que de pester et de s’en prendre à son équipe », a commenté Nicolas Escudé sur Eurosport après le match. 

Pour tenter de se quali­fier en finale, le 33e joueur mondial va enchaîner ce vendredi contre l’Australien Rinky Hijikata (104e).

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 16:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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